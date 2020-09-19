Galatasaray'da orta sahaya Norveçli aday: Stefan Johansen

Bu sezon transfer döneminde Galatasaray için en çok konuşulan ve en fazla ismin ortaya atıldığı bölge orta saha idi. Bu bölgeye en son Etebo'yu alan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Orta saha için bir transfer daha yapmak isteyen sarı kırmızılılar, İngiliz basınına göre Stefan Johansen'i imza aşamasına getirdi.

Gazeteler, Fulham ile Galatasaray'ın, Norveçli orta saha oyuncusunun kiralanması konusunda el sıkıştığını yazdı.

Haberin detayında, Sarı- Kırmızılılar'ın bir süre önce 29 yaşındaki futbolcuyla anlaştığı, kulüplerin de ortak noktada buluşmasıyla artık transferin resmiyet kazanması için geri sayıma geçildiği belirtildi. Kadrosunda Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui gibi iki Norveç Milli oyuncusu bulunan Sarı-Kırmızılılar, böylece bu sayıyı üçe çıkarmış olacak.

STEFAN JOHANSEN KİMDİR?

8 Ocak 1991 doğumlu Stefan Johansen 29 yaşında. Tecrübeli oyuncu Norveç Milli Takımında da forma giydi. Kariyerinde 375 maçta forma giydi. 375 maçta 51 gol ve 69 asist yaptı.