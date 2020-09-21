Galatasaray'da orta sahaya Seri ve Khedira düşünülüyor!

Süper Lig'de sezona oldukça iyi başlayan Galatasaray, evinde Gaziantep'i ve deplasmanda Başakşehir'i mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Sezona iyi başlayan sarı-kırmızılılar, transfer dönemi bitmeden en az 1 orta saha oyuncusu daha almak istiyor. Son olarak Etebo'yu kiralayan Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Seri için tekrar kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Sezon başından beri Fulham'da hiç forma şansı bulamayan Fildişili oyuncu, tekrar Galatasaray'a dönmek istiyor. Transferde, Seri'nin de istekli olması işleri biraz daha kolaylaştırıyor.

KHEDİRA SESLERİ YÜKSELİYOR

Jean Michel Seri ile görüşmelerine devam eden Galatasaray, şu anda Juventus kadrosunda bulunan Alman oyuncu Sami Khedira için harekete geçti. Juventus'tan ayrılma kararı alan Khedira, bonservisini eline alarak serbest oyuncu konumuna düşecek. Bu noktada sonra devreye girecek olan Galatasaray, oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayacak.