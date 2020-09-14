Galatasaray'da orta sahaya yeni aday: Idrissa Doumbia

Süper Lig'de sezona iyi başlayan Galatasaray, evinde oynadığı Gaziantep FK maçından 3-1 galibiyetle ayrılmıştı. Sahadaki oyuncuların teknik heyete ve taraftara güven vermesine rağmen orta saha eksikliğini gidermek isteyen sarı-kırmızılılar, bu mevkiye son olarak Etebo Karo'yu kiralamışlardı. Genç ve gelecek vaat eden bir isimle anlaşmayı planlayan Galatasaray, Sabah'ın haberine göre, Sporting Lizbon forması giyen Idrissa Doumbia'yı gündemine aldı.

ORTA SAHA TANDEMİ DOUMBİA VE ETEBO İLE OLUŞACAK

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen ancak kulübünün %40 indirim istemesi nedeniyle ayrılma kararı alan 22 yaşındaki yıldız, Galatasaray'dan gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor. Fildişili orta saha oyuncusu için scout raporunun olumlu rapor verdiği de öğrenildi.

Yabancı kontenjanı şu an da dolu olan Galatasaray'da öncelikle Babel, Belhanda, Ozornwafor ve Sekidika ile yollar ayrılacak. Bu isimlerin takımdan ayrılmasının ardından İdrissa Doumbia için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. 1.87 boyundaki iki yönlü orta saha oyuncusu, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor.

IDRİSSA DOUMBİA KİMDİR?

D.Tarihi: 14 Nisan 1998

D.Yeri: Yamoussoukro/Fildişi

Boy: 1.87

Mevki: Orta saha

Kulüp: Sporting/Portekiz

P.Değeri: 4 milyon Euro