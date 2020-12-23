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Galatasaray'da Radamel Falcao takımla birlikte çalışmalara başladı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao, uzun süreli sakatlığının ardından bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Galatasaray'da Radamel Falcao takımla birlikte çalışmalara başladı

Süper Lig'de en son Kasım ayında oynanan BB Erzurumspor maçında forma giyebilen Radamel Falcao, yaklaşık 1 aylık aranın ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yayımladığı idman raporunda, Falcao'nun sakatlığını atlatarak idmana çıktığı görüldü. Taraftarın en çok merak ettiği sorulardan birisi olan 'Trabzonspor maçında forma giyebilecek mi?' sorusu ise teknik ekibin değerlendirmesine göre yanıt bulacak. 

Galatasaray'da Radamel Falcao takımla birlikte çalışmalara başladı

ETEBO'NUN DA DURUMU BELLİ OLDU

Nijeryalı futbolcunun sağ üst arka adalesinde orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Etebo’nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sırt ağrıları azalan Ryan Babel ise takıma katılmaya hazırlanıyor. Hollandalı futbolcu bir kaç gün içinde takıma katılacak. Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif sonuçlanan genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, bugün yapılacak testlerde negatif çıkması halinde takımla birlikte çalışmalara başlayacak. 

Kerem'in yanı sıra 16 Aralık'ta pozitif sonuçlanan futbolcuların 26 Aralık'ta yapılacak testlerde negatife dönülmesi halinde takıma katılabilecekleri belirtildi. 

Galatasaray'da Radamel Falcao takımla birlikte çalışmalara başladı

Onur Çelik
Spor Editörü


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