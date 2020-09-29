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  3. Galatasaray'da Rangers maçı hazırlıklarına başladı!

Galatasaray'da Rangers maçı hazırlıklarına başladı!

Galatasaray, bu hafta içi Rangers ile oynayacağı Avrupa Ligi Play-Off turu maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda, Sakatlığı bulunan Saracchi salonda çalışırken, Emre Akbaba sahada yükleme çalışmaları yaptı.

Galatasaray'da Rangers maçı hazırlıklarına başladı!

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya temsilcisi Rangers ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinin tamamında forma giyen oyuncuların ayrıldığı bölümde hedefli ve hedefsiz pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray'da Rangers maçı hazırlıklarına başladı!

Sakatlığı bulunan futbolculardan Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı. Emre Akbaba ise yapılan kontrollerinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde sahada yükleme çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Rangers maçı için yarın öğleden önce özel uçuşla İskoçya'nın Glasgow kentine gidecek. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanı ise mücadelenin gerçekleşeceği Ibrox Stadı'nda yapacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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