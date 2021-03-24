Galatasaray'da Rizespor yenilgisi taşları yerinden oynatacak! Fatih Terim sistemi sil baştan yapacak! İşte senaryolar...

Süper Lig'in 30.haftasında evinde konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim işleri yeniden sıkı tutmaya başlıyor. Skorer'in haberine göre Terim son maçlarda uyguladığı çift forvetli sistemden vazgeçerek tek forvetli sisteme dönmeyi planlıyor.

FEGHOULİ 10 NUMARAYA KAYACAK

Terim'in son maçlarda yedek bıraktığı ve sonradan oyuna aldığı Sofiane Feghouli'yi milli maç arasından sonra oynanacak olan Atakaş Hatayspor deplasmanında ilk 11'de oynatmayı planladığı ifade ediliyor. Terim'in istediği verimi alamadığı Emre Akbaba'nın yerine zaman zaman Feghouli'yi 10 numara pozisyonuna çekmeyi düşünüyor.

ONYERKURU İLK 11'E DÖNECEK

Öte yandan sistem değişikliği ile birlikte Henry Onyekuru sol kenara geçerek tekrar 11’e dönecek. Terim böylece hem en uçta Mustafa Muhammed’e şans verecek hem de kanat forvet olarak Feghouli ve Onyekuru’yu kullanacak.