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  3. Galatasaray'da Rizespor yenilgisi taşları yerinden oynatacak! Fatih Terim sistemi sil baştan yapacak! İşte senaryolar...

Galatasaray'da Rizespor yenilgisi taşları yerinden oynatacak! Fatih Terim sistemi sil baştan yapacak! İşte senaryolar...

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Rizespor yenilgisini ardından sistem değişikliği ve ilk 11'de değişiklik yapmayı planlıyor. Bu kapsamda Terim, Feghouli'yi 10 numara pozisyonunda oynatmayı planlıyor. İşte Terim'in yapacağı diğer hamleler...

Galatasaray'da Rizespor yenilgisi taşları yerinden oynatacak! Fatih Terim sistemi sil baştan yapacak! İşte senaryolar...

Süper Lig'in 30.haftasında evinde konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek zirve yarışında yara alan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim işleri yeniden sıkı tutmaya başlıyor. Skorer'in haberine göre Terim son maçlarda uyguladığı çift forvetli sistemden vazgeçerek tek forvetli sisteme dönmeyi planlıyor.  

FEGHOULİ 10 NUMARAYA KAYACAK

Terim'in son maçlarda yedek bıraktığı ve sonradan oyuna aldığı Sofiane Feghouli'yi milli maç arasından sonra oynanacak olan Atakaş Hatayspor deplasmanında ilk 11'de oynatmayı planladığı ifade ediliyor. Terim'in istediği verimi alamadığı Emre Akbaba'nın yerine zaman zaman Feghouli'yi 10 numara pozisyonuna çekmeyi düşünüyor.

Galatasaray'da Rizespor yenilgisi taşları yerinden oynatacak! Fatih Terim sistemi sil baştan yapacak! İşte senaryolar...

ONYERKURU İLK 11'E DÖNECEK

Öte yandan sistem değişikliği ile birlikte Henry Onyekuru sol kenara geçerek tekrar 11’e dönecek. Terim böylece hem en uçta Mustafa Muhammed’e şans verecek hem de kanat forvet olarak Feghouli ve Onyekuru’yu kullanacak.

Galatasaray'da Rizespor yenilgisi taşları yerinden oynatacak! Fatih Terim sistemi sil baştan yapacak! İşte senaryolar...

Tayfun Altuntaş
Editör
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