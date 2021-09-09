Galatasaray'da Ryan Babel, Tonny Vilhena transferine engel oldu!

Yaz transfer sezonunun hızlı ekiplerinden Galatasaray, sürenin dolmasına birkaç saat de kalsa takviyelerine devam etmeyi planlıyordu. Krasnodar takımında forma giyen Tonny Vilhena ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı ifade edilen sarı kırmızılıların oyuncunun kulübüyle de el sıkıştığı belirtildi. Transferde imza aşamasına gelen cimbom, Ryan Babel'den dolayı oyuncuyu kadrosuna katamadı.

6 NUMARA TRANSFERİ TAMAMLANMIŞTI

6 numara için de takviye yapmak için uğraşan Galatasaray, Gustavo Assunçao transferiyle bu soruna çözüm getirmişti. Sarı-Kırmızılılar 8 numara takviyesini yapabilmek adına da büyük çaba harcadı. Yönetim, Krasnodar formasını giyen Tonny Vilhena'nın kiralanması konusunda Rus kulübü ile anlaşsa da yabancı sınırı bu duruma engel oldu.

GELEN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Krasnodar'da kadro dışı bırakılan Hollandalı yıldız Galatasaray'da oynama konusunda istekliydi. Görüşmelerin ardından anlaşma sağlanan oyuncu, gelecek habere göre İstanbul'a hareket etmeyi beklerken sarı kırmızılılar Ryan Babel'i takımdan yollama için girişimlerde bulundu. Kadroda 14 yabancısı olan Galatasaray'da Babel gelen teklifleri reddedince transfer gerçekleşmedi.

BAŞAKŞEHİR'İN GİRİŞİMİ DE YETMEDİ

Öte yandan Başakşehir'in de son dakikalarda Galatasaray'ın sağ beki DeAndre Yedlin için girişimlerde bulunduğu ancak bu konuda anlaşma sağlanamadığı da ifade edildi. Cimbomun listedeki bir başka isim Nampalys Mendy için girişimleri de uçak sorunu nedeniyle olumlu sonuçlanmadı. Yıldız futbolcunun menajeri, "Dakar'dan uygun uçuş olmadığı için görüşmeler sona erdi" açıklamasında bulundu.