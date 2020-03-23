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  3. Galatasaray'da sadece Albayrak ve Terim'in testleri pozitif çıktı

Galatasaray'da sadece Albayrak ve Terim'in testleri pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin koronavirüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.

Galatasaray'da sadece Albayrak ve Terim'in testleri pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin koronavirüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise koronavirüs testine yarın girecekler.

Kaynak: DHA




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