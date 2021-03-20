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  3. Galatasaray'da savunma hattı çöktü: Marcao, Luyindama ve Yedlin Hatayspor maçında yok

Galatasaray'da savunma hattı çöktü: Marcao, Luyindama ve Yedlin Hatayspor maçında yok

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildiği maçta sarı kart gören Marcao ve Luyindama ile kırmızı kart gören Yedlin cezalı duruma düştü.

Galatasaray'da savunma hattı çöktü: Marcao, Luyindama ve Yedlin Hatayspor maçında yok

Galatasaray Türk Telekom Arena'da oynadığı maçta Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi maçı öncesi önemli bir fırsatı kullanamadı. Maç boyunca defansta çok sayıda hata yapan sarı kırmızılılar bu hataların bedelini ağır ödedi. 

Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Marcao 88.dakikada, Luyindama ise 45+3.dakikada sarı kart görerek toplamda 4 sarı karta ulaştı ve cezalı duruma düştü.

YEDLİN ÇİFT SARIDAN KIZARDI

Maçın 52 ve 79'uncu dakikalarında sarı kart gören D. Yedlin kırmızı kart görmüş ve takımını 10 kişi bıraktı. 

HATAYSPOR'A KARŞI SAVUNMA SİL BAŞTAN

Galatasaray'ın Süper Lig'in 32.haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçında bu 3 oyuncu forma giyemeyecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in bu maçta kimlere şans vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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