Galatasaray’da Selçuk İnan ile sözleşme uzatıldı

Galatasaray Kulübü, Selçuk İnan ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesini uzattıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı Kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.

Kaynak: İHA