Galatasaray’da Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı
Galatasaray'da başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
Galatasaray'da başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldı.
DG Sivasspor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da son dakikada Serdar Aziz şoku yaşandı. Milli futbolcu, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı Sivas maçı kadrosundan çıkarıldı. Serdar'ın mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle çıkartıldığını ifade edildi.
Kaynak: İHA
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