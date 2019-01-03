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  3. Galatasaray'da Serdar Aziz takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Galatasaray'da Serdar Aziz takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Galatasaray'ın yolları ayırma kararı aldığı Serdar Aziz takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Galatasaray'da Serdar Aziz takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Galatasaray'ın yolları ayırma kararı aldığı Serdar Aziz takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Süper Lig'in ikinci yarısı için çalışmalarına Metin Oktay Tesisleri'nde start veren Galatasaray'da ilk antrenmanda yer almayan Serdar Aziz takımdan ayrılıyor. Takım arkadaşlarına veda etmek üzere tesislere gelen milli futbolcu, sezonun ikinci yarısı için başarı dileklerini iletti.

DHA

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