Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray daha önce kendisine takım bulmasını istediği Serdar Aziz'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Buna göre Serdar Aziz, sarı-kırmızılı kulübe 2 milyon 300 bin Euro tazminat ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."

DHA