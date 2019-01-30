İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray daha önce kendisine takım bulmasını istediği Serdar Aziz'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray daha önce kendisine takım bulmasını istediği Serdar Aziz'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Buna göre Serdar Aziz, sarı-kırmızılı kulübe 2 milyon 300 bin Euro tazminat ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.300.000 Euro tutarındaki bedeli karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir."

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.