Galatasaray'da Seri mesaisi

Geçtiğimiz sezon Fulham'dan kiralanan ve Galatasaray'da başarılı bir sezonu geride bırakan orta saha oyuncusu Seri, tekrar sarı-kırmızılıların gündeminde. Fenerbahçe derbisinin ardından Fatih Terim'in, "Bizim Seri gibi regista rolüne sahip bir oyuncumuz yok." sözlerinin ardından düğmeye basan yönetim, Seri'yi ne yapıp edip Galatasaray kadrosuna katmak istiyor.

Transfer için çalışmaların sürdüğü aşamada, Fulham kulübü transferin gerçekleşmesini zora sokuyor. Oyuncuyu kiralık olarak vermeyi kabul eden ancak sözleşmesine zorlu satın alma opsiyonu koymak isteyen Fulham, transferin şu an için belirsiz kalmasına neden oluyor. Hürriyet'in haberine göre, zorun satın alma maddesi koymak isteyen Fulham, bu şekilde oyuncunun maliyetini 11 milyon Euro'ya çıkaracak.

SERİ İNDİRİME GİTMEYİ KABUL ETTİ

Galatasaray ise görüşmelerini sürdürürek Fulham'ı bu tutumdan vazgeçirmek istiyor. Oyuncunun tarafında ise bir indirim söz konusu. Galatasaray'da forma giymek isteyen Jean Michael Seri, geçen sezon sarı-kırmızılılarda aldığı ücrette 300 bin Euro indirime giderek 2.5 milyon Euro'ya imza atabileceğini bildirdi.

Eğer Fulham Kulübü, zorunlu satın alma şartından vazgeçmezse Galatasaray, maddi açıdan Seri’nin bonservis bedelini karşılayamayacağı için transferden vazgeçecek.