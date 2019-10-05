Galatasaray'da Seri şoku!

Ankara'ya 3 eksikle gelen Galatasaray'da Jean Micheal Seri de sakatlar kervanına katıldı. Fildişi Sahilli futbolcu maç öncesi gıda zehirlenmesi yaşadı. Yıldız futbolcuya hemen serum tedavisi uygulandı. Fakat rahatsızlığı nedeniyle yorgun düşen Seri maça ilk 11'de çıkamadı. Seri yedek başlarken onun yerine 11'de Selçuk İnan görev yaptı.



Öte yandan Galatasaray'da Radamel Falcao, Mario Lemina ve Christian Luyindama, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.