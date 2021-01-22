Galatasaray'da Simone Zaza operasyonu!

Süper Lig'de son yılların en çok forvet sıkıntısı çeken takımı Galatasaray'da yeni bir isim daha ortaya atıldı. 2017 yılında Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından bu bölgede bir türlü dikiş tutturamayan sarı-kırmızılılar, bir ara transfer döneminde daha forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Kadroya direkt girebilecek hazır ve tecrübeli bir santrfor arayışında olan Galatasaray, aradığı ismi İtalya'da buldu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Simone Zaza'nın kulübü Torino ile masaya oturan Cimbom, İtalyan kulübünü satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle ikna etti. 29 yaşındaki İtalyan forvet de şampiyonluğa oynayan bir takımın formasını giymek istediği için Bologna'nın teklifin kabul etmedi ve Galatasaray'a 'Evet' dedi.

Forvet bölgesinde ikinci yarı yeni bir ikiliyle yoluna devam etmek isteyen Galatasaray, Falcao'nun sözleşmesini feshedip Diagne ile de yollarını ayıracak. Bu ikilini yerini ise Simone Zaza ve genç milli futbolcu Halil Dervişoğlu dolduracak.