Galatasaray'da şok! Taylan Antalyalı sakatlandı!

Galatasaray'da bu sezon Fatih Terim'in adeta baştan yarattığı isimlerden birisi olan Taylan Antalyalı, sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcunun durumuna ilişkin kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Taylan Antalyalı'nın sol ayak bileğinde burkulma meydana geldi. Taylan'ın sağlık durumunun yarın yapılacak tetkikler sonrasında netleşeceği aktarıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı, daha sonra pas oyunu ile sürdüğü kaydedildi.

Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.