Tuzla'da HES kodu denetimlerine semt pazarlarında devam ediliyor!Hangi besinler psikolojiyi nasıl etkiliyor? İşte besinlerin psikolojileriFenerbahçe'de Henry Onyekuru'nun peşinde!Acun Ilıcalı'dan diskalifiye edilen Uğur ile ilgili bir açıklama daha geldi!Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!3 Aralık Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu ?Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş'in yeni projesi belli oldu!Manavgat'da turistleri zehirleyen uyuşturucu tacirleri operasyonla yakalandıGalatasaray'da şok! Taylan Antalyalı sakatlandı!Uzmanı açıkladı! İşte koronavirüs testi pozitif olanların tüketmesi gereken besinler
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray'da şok! Taylan Antalyalı sakatlandı!

Galatasaray'da şok! Taylan Antalyalı sakatlandı!

Süper Lig'de sezonun en formda isimlerinden Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı sakatlandı.

Galatasaray'da şok! Taylan Antalyalı sakatlandı!

Galatasaray'da bu sezon Fatih Terim'in adeta baştan yarattığı isimlerden birisi olan Taylan Antalyalı, sakatlık geçirdi. Yıldız futbolcunun durumuna ilişkin kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Taylan Antalyalı'nın sol ayak bileğinde burkulma meydana geldi. Taylan'ın sağlık durumunun yarın yapılacak tetkikler sonrasında netleşeceği aktarıldı. 

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı, daha sonra pas oyunu ile sürdüğü kaydedildi. 

Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao'nun, kendileri için hazırlanan özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT