Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Mostafa Mohamed Bordeux'a transfer oldu!

Forvet bölgesinde Falcao'yu düşünmeyen Galatasaray o bölgeye bir transfer yapmayı planlıyor. Sarı kırmızılı ekibin Mostafa Mohamed'in bonservisini alıp satışını gerçekleştirdikten sonra gelen para ile Halil Dervişoğlu'nu transfer edeceği belirtildi. Galatasaray'ın Bordeux ile her konuda anlaşma sağladığı ve Mostafa Mohamed'i kısa süre içerisinde satacağı ifade edildi.

OYUNCU YOLA ÇIKTI

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre Bordeux'ta oynamayı kabul eden Mısırlı golcü de sağlık kontrolü için yola çıktı. Mohamed'in sağlık kontrollerinde aksilik çıkmaması durumunda Fransız ekibine imza atacağı iddia edildi. Oyuncuyu satabilmek için Zamalek'e ödeme yapması gereken Galatasaray'ın da 4 milyon Euro ödeyerek Modamed'in bonservisini alacağı, daha sonra ise satışını gerçekleştireceği ifade edildi.

BEKLENEN PERFORMANSI VEREMEDİ

Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan maçta Galatasaray'ın tek golünü atarak taraftarların sevgisini kazanan Mostafa Mohamed, ikinci yarıda sarı kırmızlı ekibin önemli silahlarından biri haline gelmişti. Bu performansını yeni sezona yansıtamayan Mısırlı golcü, yönetim tarafından satış listesine konuldu. Mostafa Mohamed'in satışı ile birlikte, Halil Dervişoğlu'nun transfer edileceği de gelen bilgiler arasında.