Galatasaray'da yeni gelişme! Seçim tarihi belli oldu

Galatasaray, yeni seçim tarihini resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, seçim 4 Haziran'da gerçekleşecek. Eğer yeterli çoğunluk olmazsa seçim tarihi 11 Haziran'a ertelenecek.

OY ÇOĞUNLUĞU SAĞLANAMAZSA ERTELENECEK

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla."

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