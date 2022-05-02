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Galatasaray'da yeni gelişme! Seçim tarihi belli oldu

Galatasaray'da seçim tarihi açıklandı. Sarı- kırmızılıların yaptığı açıklamaya göre seçim 4 Haziran'da yapılacak.

Galatasaray'da yeni gelişme! Seçim tarihi belli oldu

Galatasaray, yeni seçim tarihini resmi internet sitesinden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, seçim 4 Haziran'da gerçekleşecek. Eğer yeterli çoğunluk olmazsa seçim tarihi 11 Haziran'a ertelenecek.

Galatasaray'da yeni gelişme! Seçim tarihi belli oldu

OY ÇOĞUNLUĞU SAĞLANAMAZSA ERTELENECEK

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur. Saygılarımızla."

Galatasaray'da yeni gelişme! Seçim tarihi belli oldu

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