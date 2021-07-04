Galatasaray'da yeni isim German Cano

Halil Dervişoğlu'nun kiralık sözleşmesinin sonra ermesiyle birlikte forvet arayışı içine giren Galatasaray'da sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Kolombiya basınının iddia ettiğine göre sarı kırmızılı ekip Brezilya'nın Vasco de Gama takımında forma giyen German Cano için takımıyla temaslara başladı. Arjantinli golcünün takımıyla olan sözleşmesi yıl sonunda sona erecek.

KANATTA DA GÖREV ALABİLİYOR

Tecrübeli oyuncunun santrafor dışında kanatlarda da forma giyebildiği ve bu sayede teknik direktör Fatih Terim'in elini rahatlatabileceği ifade edildi.

33 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 15 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.