Galatasaray'da yeni transferlerden açıklamalar

Jimmy Durmaz: Formayı ilk giydiğimde çok gururlandım

Şener Özbayraklı: Şampiyonlar Ligi'ni ilk kez Galatasaray'da tadacağım

Galatasaray'da yeni transferler Jakup Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

DURMAZ: FORMAYI İLK GİYDİĞİMDE ÇOK GURURLANDIM

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret eden yeni transferler Jakup Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Jakup Jimmy Durmaz yaptığı açıklamada, kulübe transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Formayı ilk giydiğim anda çok gururlandım. Taraftarlarımıza sahada sonuna kadar mücadele edeceğimi ve önümüzdeki sene tekrar şampiyon olmak için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim. Fatih hoca ile daha önce birkaç kez konuşma fırsatımız oldu. Onu seviyorum, o çok büyük bir teknik direktör. Türkiye'nin en büyük teknik direktörü. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak ve beraber başarılar yakalamak benim için büyük bir onur olacak" dedi.

"Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadyumu'nda oynamak inanılmaz olacak" diyen Jimmy Durmaz, önümüzdeki sezonu iple çektiğini ve tekrar şampiyon olacaklarını belirterek, "En büyük Cimbombom!" diye konuştu.

ÖZBAYRAKLI: FATİH HOCANIN BENİ TERCİH ETMESİ GURUR VERİCİ

Şener Özbayraklı ise çok büyük bir camiaya geldiğini ve inanılmaz heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Bana gösterilen ilgiden dolayı çok memnunum, bunun karşılığını vermek için de sabırsızlanıyorum. İnşallah buradaki başarılarda benim de katkım olur ve bu başarıların parçası olurum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur. Fatih hocamın beni tercih etmesi benim için gurur verici bir şey. Milli Takım'da yıllarca beraber çalıştım, buraya gelmemde çok büyük bir emeği var. Elimden gelenin fazlasını yapmak ve Fatih hocamızı mahcup etmemek istiyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE TARAFTARIN NE İFADE ETTİĞİNİ BİLEN BİR İNSANIM"

"Daha önce derbiler oynadım, bunun heyecanını bilen bir insanın" diyen Özbayraklı, "Desteğin ne olduğunu, Türkiye'de taraftarın ne ifade ettiğini bilen bir insanım. Onlar bize destek verdikçe ben de elimden geleni yapacağım. Onları mahcup etmemek için mücadelemi her seferinde üst seviyeye çıkaracağım. İnşallah onların da desteğiyle başarılar elde ederiz ve ben de uzun yıllar burada hizmet ederim" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İLK KEZ GALATASARAY'DA TADACAĞIM"

Kariyerinde ön eleme maçı olduğunu ancak hiç Şampiyonlar Ligi maçı oynamadığını söyleyen Şener Özbayraklı, "Kariyerimde ön eleme maçlarında oynadım ama Şampiyonlar Ligi maçım yok. Bunu ilk kez Galatasaray'da tadacağım ve bunun bilincinde olacağım. Bunun için kendimi motive edeceğim, bunun için çalışacağım. Üst seviye maçlar olacak, en iyi şekilde hazırlanıp büyük maçlarda gösterebileceğim en iyi performansı göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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DHA