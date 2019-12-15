Galatasaray'da yıldız oyuncunun ipi çekildi

Tarihinin en kötü Şampiyonlar Ligi performanslarından birini sergileyen Galatasaray, Avrupa'ya veda etti. Sarı-Kırmızılı takımda Steven Nzonzi ile başlayan operasyon sürecek...

Galatsaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir stoper, bir kanat ve bir de forvet transferi için temaslarına başlayan Galatasaray Yönetimi, bu transferleri yapabilmek için öncelikli olarak kadrosundaki yabancı sayısını azaltmak zorunda.

TERİM, NZONZI'DEN SONRA MICHAEL SERI DE GÖZDEN ÇIKARDI

Galatasaray'dan çok büyük umutlar ile kiraladığı Seri, şu ana kadar ortaya koyduğu performansla Fatih Terim'i en büyük hayal kırıklığına uğratan isimlerin başında geliyor. Ocak ayında yapılacak transferler için yabancı kontenjanı açmak zorunda olan Galatasaray, Ocak ayında Seri'nin ayrılması için Fulham ile görüşmelere başladı. Seri ayrılmazsa sözleşmesi donduralacak. Nzonzi’yi süresiz kadro dışı bırakıp Roma’ya geri gönderme kararı alan sarı kırmızılı yönetim, Seri’nin menajerini İstanbul’a çağırdı. Fildişi Sahilli oyuncunun sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlandı.

LUYİNDAMA VE ANDONE'NİN SÖZLEŞMELERİ DONDURULACAK

Sakatlığı bulunan Luyindama ve Andone'nin sözleşmesini dondurmayı planlayan Galatasaray, bu iki futbolcunun yanı sıra performansından memnun kalınmayan Seri'nin de sözleşmesini askıya alacak. Üç futbolcunun sözleşmesini askıya alarak yabancı kontenjanını rahatlatacak olan Galatasaray hamlelerini de bu doğrultuda yapacak.