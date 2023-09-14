Galatasaray’da Zaha takımla çalıştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Galatasaray’da Zaha takımla çalıştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda Wilfried Zaha takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman pas çalışması ile başladı ve daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması yaptı. Basına kapalı olan bölümde ise Samsunspor karşılaşmanın taktiği üzerinde duruldu.

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, özel programındaki çalışmalarının ardından takımla antrenmanda yer aldı. Milli takımdan bu sabah dönen Cedric Bakambu ile milli takım kampından sonra İngiltere'ye özel eşyalarını almaya giden Davinson Sanchez çalışmada yer almadı.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

Antrenman öncesinde ise 29 yaşına giren Fransız futbolcu Leo Dobois için doğum günü kutlaması yapıldı.

Galatasaray yarın yapacağı idmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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