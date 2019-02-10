Galatasaray’da zirve ile puan farkı 6’ya indi

Lider M. Başakşehir'in puan kaybettiği haftada evinde Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray zirve ile puan farkını 6'ya indirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'u mağlup ederek, puanını 39'a çıkardı. Sarı-kırmızılılar böylece lig lideri M. Başakşehir'in sahasında BB Erzurumspor ile berbere kalmasını iyi kullandı ve puan farkını 6'ya indirdi. Ligde Başakşehir 45 ile birinci sırada yer alıyor.

Kaynak: İHA