Galatasaray'dan 3,97 milyon liralık kar açıklaması
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Sportif AŞ, sezonun ilk 9 aylık bölümü için 3,97 milyon lira kar açıkladı.Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirilen finansal raporda, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık konsolide dönem net karının 3,97 milyon lira olduğu belirtildi.
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Sportif AŞ, sezonun ilk 9 aylık bölümü için 3,97 milyon lira kar açıkladı.
Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirilen finansal raporda, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık konsolide dönem net karının 3,97 milyon lira olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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