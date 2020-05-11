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Galatasaray'dan 3,97 milyon liralık kar açıklaması

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Sportif AŞ, sezonun ilk 9 aylık bölümü için 3,97 milyon lira kar açıkladı.Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirilen finansal raporda, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık konsolide dönem net karının 3,97 milyon lira olduğu belirtildi.

Galatasaray'dan 3,97 milyon liralık kar açıklaması

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Sportif AŞ, sezonun ilk 9 aylık bölümü için 3,97 milyon lira kar açıkladı.

Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirilen finansal raporda, 2019-2020 sezonunun ilk 9 aylık konsolide dönem net karının 3,97 milyon lira olduğu belirtildi.


Kaynak: AA




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