Galatasaray'dan Alanyaspor maçındaki hakem hatalarına imalı tepki!

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta, sarı kırmızılıların Twitter hesabından maçla ilgili yapılan paylaşımlarda hakem hatalarına dikkat çekilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş maçında Diagne'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun benzeri 33.dakikada yaşandı. Alanyasporlu Babacar pozisyonda sarı kart görünce Galatasaray sosyal medya hesabından hakem kararına tepki niteliğinde bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda," Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.