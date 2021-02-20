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  3. Galatasaray'dan Alanyaspor maçındaki hakem hatalarına imalı tepki!

Galatasaray'dan Alanyaspor maçındaki hakem hatalarına imalı tepki!

Galatasaray'ın Twitter hesabından yaptığı Alanyaspor maçına ilişkin yapılan paylaşımlarda hakem hatalarına dikkat çekildi.

Galatasaray'dan Alanyaspor maçındaki hakem hatalarına imalı tepki!

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta, sarı kırmızılıların Twitter hesabından maçla ilgili yapılan paylaşımlarda hakem hatalarına dikkat çekilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş maçında Diagne'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun benzeri 33.dakikada yaşandı. Alanyasporlu Babacar pozisyonda sarı kart görünce Galatasaray sosyal medya hesabından hakem kararına  tepki niteliğinde bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda," Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan Zorbay Küçük'e sarı kart tepkisi!

Tayfun Altuntaş
Editör
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