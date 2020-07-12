Galatasaray'dan Ankaragücü karşısında 1-0'lık hezimet!

Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Galatasaray'ın kazanamama serisi 8 maça çıkmış oldu.



Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, başkent ekibi MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın tek golünü Scarione 62. dakikada penaltıdan kaydetti. Bu skor sonrası Galatasaray 52 puanda kalırken, son sıradaki Ankaragücü puanını 29'ya yükseltti.

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