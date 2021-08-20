İl için mavi ışık yandı! Samsun İl Sağlık Müdürü: ''Eskiye göre 4 kat daha az sayıda hasta yatıyor!''Rafike isminin anlamı nedir, Rafike ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kebire isminin anlamı nedir, Kebire ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablasından Gülistan Doku'nun ablasına duygu dolu mesaj: ''Onlara ölüm yakışır mı?''Dilber isminin anlamı nedir, Dilber ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Dindar isminin anlamı nedir, Dindar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bolgan isminin anlamı nedir, Bolgan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Spor salonundaki protein tozu yüzünden felç kaldı denilmişti! Gencin raporundaki detay dikkat çekti!Berkan isminin anlamı nedir, Berkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alaner isminin anlamı nedir, Alaner ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray'dan Arda Turan'ın sakatlığı ile ilgili açıklama!

Galatasaray'dan Arda Turan'ın sakatlığı ile ilgili açıklama!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile karşılaşan Galatasaray'da maçın son dakikalarına girilirken Arda Turan ayağından sakatlık yaşamıştı. Sol ayağından sakatlanan tecrübeli futbolcunun durumu hakkında kulüp tarafından açıklama geldi.

Galatasaray'dan Arda Turan'ın sakatlığı ile ilgili açıklama!

Dün akşam oynanan UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Randers ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Maçın son dakikalarındaki bir pozisyonda ise sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu taraftarlar tarafından merakla bekleniyordu. Sarı kırmızılı kulüp tarafından tecrübeli futbolcunun durumu hakkında açıklama yayınlandı.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada:

"UEFA Avrupa Ligi’nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan’ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT