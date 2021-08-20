Galatasaray'dan Arda Turan'ın sakatlığı ile ilgili açıklama!
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers ile karşılaşan Galatasaray'da maçın son dakikalarına girilirken Arda Turan ayağından sakatlık yaşamıştı. Sol ayağından sakatlanan tecrübeli futbolcunun durumu hakkında kulüp tarafından açıklama geldi.
Dün akşam oynanan UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Randers ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Maçın son dakikalarındaki bir pozisyonda ise sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu taraftarlar tarafından merakla bekleniyordu. Sarı kırmızılı kulüp tarafından tecrübeli futbolcunun durumu hakkında açıklama yayınlandı.
Galatasaray tarafından yapılan açıklamada:
"UEFA Avrupa Ligi’nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan’ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Medical Park Sağlık Raporu: Arda Turan— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 20, 2021
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