Galatasaray'dan Arda Turan'ın sakatlığı ile ilgili açıklama!

Dün akşam oynanan UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Randers ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Maçın son dakikalarındaki bir pozisyonda ise sakatlık yaşayan Arda Turan'ın durumu taraftarlar tarafından merakla bekleniyordu. Sarı kırmızılı kulüp tarafından tecrübeli futbolcunun durumu hakkında açıklama yayınlandı.

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada:

"UEFA Avrupa Ligi’nde Randers ile deplasmanda oynadığımız Play-off maçının son dakikasında sakatlanan Arda Turan’ın bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan MR tetkikleri sonucu sol ayak bileği iç yan bağda kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ve eşlik eden yumuşak dokuda ise kanama tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.