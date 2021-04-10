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  3. Galatasaray'dan ayrılan Belhanda için olay iddia! Beşiktaş'a mı gidiyor?

Galatasaray'dan ayrılan Belhanda için olay iddia! Beşiktaş'a mı gidiyor?

Beşiktaş'ın Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'yı transfer etmek için harekete geçtiği ifade edildi.

Galatasaray'dan ayrılan Belhanda için olay iddia! Beşiktaş'a mı gidiyor?

Galatasaray'dan sözleşmesi fesih edildiği için ayrılan Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda'nın yeni takımının hangi takım olacağı merakla beklenirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ajansspor'un haberine gelecek yılın kadrosunu şimdiden kurmak isteyen Beşiktaş'ın bonservis bedeli bulunmayan Younes Belhanda'yı transfer etmek istediği ifade edildi. 

İSPANYA'DAN TEKLİFLER VAR

Öte yandan İspanyol basınında çıkan haberlere göre  Real Betis, Sevilla ve Valencia'nın Faslı orta saha ile ilgilendiği Belhanda'nın bir ay içinde geleceğiyle ilgili karar vereceği ifade edildi. 

Galatasaray'dan ayrılan Belhanda için olay iddia! Beşiktaş'a mı gidiyor?

YUNANİSTAN'A MI GİDİYOR?

Ayrıca Belhanda, Olmypiakos ile bir transfer görüşmesi yapmış anlaşma sağlayamamıştı.  Yunan ekibi Faslı oyuncuya Mayıs ayı sonuna kadar süre verdi. 

YÖNETİMİ ZEMİN ÜZERİNDEN ELEŞTİRMİŞTİ

Galatasaray'ın Sivasspor'la oynadığı maçın ardından saha zeminin kötü olması nedeniyle yöneticileri eleştiren Belhanda'nın sözleşmesi kulüp tarafından tek taraflı olarak  feshedilmişti.

Galatasaray'dan ayrılan Belhanda için olay iddia! Beşiktaş'a mı gidiyor?

BELHANDA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI 

Galatasaray formasıyla 131 maça çıkan Belhanda,  22 gol attı, 26 asist yaptı.Belhanda (31), bu sezon çıktığı 28 maçta 8 gol, 3 asistlik katkı sağlamıştı.

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Galatasaray taraftarından yönetime Belhanda çağrısıGalatasaray taraftarından yönetime Belhanda çağrısı

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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