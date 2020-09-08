Galatasaray'dan Bankalar Birliği ile yeni anlaşma!

Galatasaray'ın Türkiye Bankalar Birliği ile olan anlaşması güncelleniyor. Sarı-kırmızılılar, Bankalar Birliği anlaşmasını 5 yıldan 12 yıla çıkarmaya hazırlanıyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına, 250 milyon TL sıcak para girecek. Yine anlaşma ile birlikte, Galatasaray'ın borç ödemesi 2030 yılına kadar uzayacak.

Galatasaray, geçtiğimiz yıl Bankalar Birliği ile 1.1 milyar TL yapılandırma anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma sayesinde sarı-kırmızılılar, 850 milyon TL finansal borç ve vadesi geçmiş borçlarını kapatmış, kasaya 250 milyon TL nakit girişi sağlamıştı.

Bu anlaşma ile Galatasaray'ın Bankalar Birliği ile olan anlaşması, 5 yıldan 12 yıla çıkacak. Anlaşmada son pürüzler giderilmeye başladı. Anlaşmanın gerçekleşmesi itibarıyla Galatasaray'ın kasasına 250 milyon TL daha nakit para girecek.

Yaz transfer dönemi sona ermeden finansal açıdan nefes alacak sarı-kırmızılı yönetim, transferde de istediği adımları daha kolay atabilecek.

Bu sezon Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği ile anlaşmaya yanaşmaması çok kez tartışma konusu olmuştu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Bankalar Birliği'nin kulüplerin üzerinde bir yük olduğunu savunuyordu. Ali Koç, Bankalar Birliği ile ancak Fenerbahçe Kulübünün şartları takdirinde anlaşma yapılacağı söylentilerini ortaya çıkarmıştı.