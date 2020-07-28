Galatasaray'dan Belhanda'ya çağrı: "Kulüp bul"

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni sezon çalışmaları sürüyor. 2019-20 sezonunu kupasız kapatan Galatasaray, gelecek sezon için kadroda büyük değişiklikler yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılarda, takımın mali durumu dolayısıyla maaş yükü yüksek futbolcular ile yollarını ayırması bekliyor.

Uzun süredir ayrılması gündemde olan Belhanda için yönetim, kulüp bulmasını istedi. Belhanda Arap kulüplerine satılacağı söylenen Faslı orta saha oyuncusuna şu ana kadar gelen bir teklif yok.

Oyuncunun menajeriyle toplantı yapan Galatasaraylı yöneticiler oyuncunun bonservisinden para kazanmak amacıyla kendisine kulüp bulmasını istedi. Menajerden Galatasaray'a an itibarıyla ulaşan bir cevap yok.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Younes Belhanda, kulüpten ayrılmak istemiyor. İstanbul'da mutlu olduğu belirtilen 10 numaranın gitmek için isteksiz olduğu belirtildi.

BELHANDA'NIN PERFORMANSI

2017 yılında Dinamo Kiev'den sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Belhanda, forma giydiği süre boyunca takımın en çok tartışılan isimlerinden birisi oldu. Taraftarları ikiye ayıran yıldız oyuncunun gitmesini isteyenler kadar kalmasını isteyenlerde bulunuyor. Belhanda, sarı kırmızılı takımda çıktığı 103 maçta 14 gol ve 23 asistle oynadı.