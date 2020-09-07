Türkiye'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferinde hareketli saatler yaşıyor. Taraftarın bu sezon en çok transfer beklediği bölge olan orta saha için henüz resmi imza atılan bir futbolcu olmadı. Ancak ligin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray bu bölge için hareketli saatler yaşıyor. Kulübün resmi mobil uygulamasından yeni bir transferin İstanbul'a doğru yola çıktığını duyuran Galatasaray, taraftarları heyecanlandırdı. Uygulamadan ismi verilmeden paylaşılan isim için Etebo Karo geliyor yorumları yapıldı.

OKAY İKNA EDİLDİ

Günün ikinci orta saha transferi iddiasında ise Okay Yokuşlu başrol oynuyor. Geçtiğimiz yıllarda, Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu için Fatih Terim oldukça istekli. Oyuncuyu kesinlikle kadroda görmek isteyen tecrübeli teknik adam, yönetimin bu transferi kısa sürede bitirmesini bekliyor.

A Spor'un haberine göre, Galatasaray, bu transferde Okay Yokuşlu'yu ikna etti. Futbolcunun kulübü Celta Vigo ile de görüşmeler sürüyor. İki takımın anlaşmaya varması durumunda Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'a transferi gerçekleşecek.