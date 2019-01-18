Galatasaray’dan Emre Çolak açıklaması

Galatasaray Kulübü, eski oyuncuları Emre Çolak'ın yeniden sarı-kırmızılı kulübe döneceğiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Galatasaray Kulübü'nün konuyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır. Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir.

Galatasaray Camiası'na saygıyla duyurulur."

Kaynak: İHA