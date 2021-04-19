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  4. Galatasaray'dan flaş açıklama: Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz

Galatasaray'dan flaş açıklama: Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, hakem Mete Kalkavan'ı hedef alan bir açıklamaya yer verildi.

Galatasaray'dan flaş açıklama: Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, hakem Mete Kalkavan'ı hedef alan bir açıklamaya yer verildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dâhil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz.

Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray’a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan’ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla “hatada ısrar ediyoruz” anlamını taşımaktadır.

Hakem Mete Kalkavan’ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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