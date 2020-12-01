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  3. Galatasaray'dan flaş açıklama: Seçim iptal edildi

Galatasaray'dan flaş açıklama: Seçim iptal edildi

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Aralık ayında yapılacak seçimin iptal edildiği belirtildi.

Galatasaray'dan flaş açıklama: Seçim iptal edildi

Galatasaray, Aralık ayında yapılacak seçimin iptal edildiğini yaptığı açıklama ile duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"19-26 Aralık 2020 Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun iptali Hakkında

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. 

Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Berkem Temizel
Gece Editörü


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