Galatasaray'dan flaş açıklama: Seçim iptal edildi
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Aralık ayında yapılacak seçimin iptal edildiği belirtildi.
Galatasaray, Aralık ayında yapılacak seçimin iptal edildiğini yaptığı açıklama ile duyurdu.
Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"19-26 Aralık 2020 Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nun iptali Hakkında
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir.
Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."