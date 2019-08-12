Galatasaray’dan futbolu bırakan Wesley Sneijder’e teşekkür

Galatasaray, eski futbolcusu Wesley Sneijder'in futbolu bırakması üzerine teşekkür mesajı yayınladı.

Galatasaray, Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in futbolu bırakma kararı almasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı. Sneijder'in sarı-kırmızılılarda kazandığı kupaların sayılarının da yer aldığı fotoğrafla paylaşılan açıklamada, "Yıldız... Şampiyon... Keskin nişancı... 10 numara... Aslan! Parçalı formamızla yaşattığın tüm unutulmaz anlar ve şampiyonluklar için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA