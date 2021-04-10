Galatasaray'dan hakeme isyan: 20. dakikada mesajı aldık!

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, maç sonunda yaptığı açıklamalarda hakeme yüklendi. Fatih Terim'in ceza almasının ardından takımın antrenörlüğünü üstlenen Şahin, "Oyunun kararını etkileyecek nokta kararlar verildi. Futbol ve oyun adına çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"ORTA HAKEM VAR'A, VAR ORTA HAKEME MÜDAHALE EDİYOR"

Maçın 20. dakikasında Yedlin'in sakatlanmasını değerlendiren Şahin, oyuncusunun, maçın ardından kırık şüphesiyle hastaneye gittiğini belirterek, "Oyun bize ait. Eksi ve artıyı değerlendiririz ama saha içinde 20. dakikadan itibaren Riva'yla ilgili seste ve görüntüde bir problem oldu diye düşünüyorum. Orta hakemin verdiği karara VAR müdahale ediyor, VAR'ın aldığı karara orta hakem müdahale ediyor." dedi.

"NOKTA KARARLAR VERİLDİ"

Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta görevli olan hakem grubunun iyi niyetli olmadığını düşündüğünü söyleyen Şahin, "Hem burası hem de Riva hakkında söylüyorum. Oyunun kararını etkileyecek nokta kararlar verildi. Futbol ve oyun adına çok üzgünüm." şeklinde konuştu.

GALATASARAY-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

9. dakikada Gedson'un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Ali Palabıyık, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyip, Babel'in elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.

13. dakikada Jimmy'nin havadan pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ndao'nun yerden şutunda meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Lens'in yapığı vuruşta meşin yuvarlak Yedlin'den döndü.

21. dakikada Balkovec'in sol çaprazdan içeri çevirdiği ortaya kale önünde Roco'nun dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Emre Akbaba'nın sağ çaprazdan yaptığı ortaya Mustafa Muhammed'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

33. dakikada Gedson'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında Babel topla buluştu. Babel'in yerden sert vuruşu uzak direk dibinden auta gitti.

43. dakikada sol çaprazdan Balkovec'in ortasında Roco arkaya indirdi. Arka direkte Ndao'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

56. dakikada sağ taraftan Şener'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Oğulcan'ın direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Salibur'un sert ve yerden şutunda kaleci Muslera topu çeldi. Kale önünde boşta kalan topu Ndao tamamladı. 0-1

62. dakikada ceza yayı üzerinden Gedson Fernandes'in pasında kale önünde topla buluşan Babel'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

75. dakikada Donk'un Sobiech'e yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık VAR'da izleyerek kırmızı kart olarak değerlendirdi ve Donk'u oyundan attı.

86. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem'e Balkovec'in müdahalesini hakem Ali Palabıyık penaltı ve direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi. VAR'da pozisyonu izleyen Ali Palabıyk, penaltı ve Balkovec'e verdiği kırmızı kartı iptal etti.

90+2. dakikada Sobiech'in pasında topla buluşan Balkovec, ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.