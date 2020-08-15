Transferde hızlanan Galatasaray, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/EsNJSRKg2D — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 15, 2020

Norveçli sol bek Instagram hesabından yaptığı paylaşımla uçakta olduğunu göstermişti.

OMAR ELABDELLAOUI KİMDİR?

Omar Elabdellaoui, 1991 yılında Norveç'te dünyaya geldi. 28 yaşında ve sağ bek oyuncusu, Manchester City'nin altyapısında başladı. Daha sonra ise sonra 2012 yılında Feyenoord'a kiralandı. Tecrübeli oyuncu Hull City ve Olympiakos formaları da giydi. Norveç Milli Takımı ile 44 maça çıkan Elabdellaoui, skor üretme başarısı gösteremedi.

OMAR ELABDELLAOUI KARİYERİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyerine Norveç'te başlayan 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Omar Elabdellaoui, 2008 yılında Manchester City altyapısına transfer oldu. 2011 yılına kadar Manchester City altyapılarında forma giyen Elabdellaoui, daha sonra tekrar kiralık olarak ülkesi Norveç'e döndü. Hollanda ekiplerinden Feyenoord ve Almanya ekibi Braunschweig'te kiralık olarak forma giydikten sonra Yunanistan ekibi Olympiakos'a satıldı. Olympiakos'tan Premier Lig'e geçiş yapan Omar Elabdellaoui, Hull City'de yarım sezon forma giydikten sonra tekrar Olympiakos'a döndü.