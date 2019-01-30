Galatasaray'dan KAP'a Diagne açıklaması
Galatasaray, Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin transferi için Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin transferi için Kasımpaşa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Mbaye Diagne'nin transferi konusunda Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
DHA
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