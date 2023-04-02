Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti.

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Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!

Göreve geldiği günden beri hakem atamaları ve hakem hataları sonrası hep gündeme gelen Lale Orta, kulüplerin tepkisini çekmeye devam ediyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından, sosyal medya hesabından yayınladığı bildiri ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti.

Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!

"BİR KULÜP İÇİN DEĞİL, HERKES İÇİN ADALET!

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!" denildi.

KAYNAK: İHA

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