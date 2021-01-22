Galatasaray'dan Onyekuru'ya ilişkin flaş açıklama!
Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Henry Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Galatasaray, Henry Onyekuru ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Onyekuru'nun kulüp ile geçici transferi ile ilgili futbolcu ve AS Monaco Football Club SAM ile görüşmelere başlandığı belirtildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Henry Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Galatasaray'ın üçüncü kez kadrosuna katacağı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla 56 maçta 18 gol attı, 8 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'da 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.