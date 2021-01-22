Galatasaray'dan Onyekuru'ya ilişkin flaş açıklama!

Galatasaray, Henry Onyekuru ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Onyekuru'nun kulüp ile geçici transferi ile ilgili futbolcu ve AS Monaco Football Club SAM ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Henry Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray'ın üçüncü kez kadrosuna katacağı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla 56 maçta 18 gol attı, 8 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'da 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.