Cumhur İttifakı genişliyor mu? AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan dikkat çeken yanıtSon dakika: Tarih verdi! Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim ile ilgili açıklamaGalatasaray'dan Onyekuru'ya ilişkin flaş açıklama!İngiltere Başbakanı Johnson'dan mutasyonlu koronavirüs açıklaması: Daha ölümcül olabilirSüleyman Soylu'nun annesine kim küfretti? | Erdal Erbaş kimdir?Son Dakika: Bakan Soylu'ya hakaret eden kişi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret'ten tutuklandıSkandallarına bir yenisini daha ekledi! Kemal Kılıçdaroğlu: "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz"56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Öğrenci nakilleri açıldıGeoxyn burun spreyi koronavirüsü öldürüyor mu? | Geoxyn Nanotech ağız ve burun spreyi ne işe yarıyor?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray'dan Onyekuru'ya ilişkin flaş açıklama!

Galatasaray'dan Onyekuru'ya ilişkin flaş açıklama!

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Henry Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Galatasaray'dan Onyekuru'ya ilişkin flaş açıklama!

Galatasaray, Henry Onyekuru ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Onyekuru'nun kulüp ile geçici transferi ile ilgili futbolcu ve AS Monaco Football Club SAM ile görüşmelere başlandığı belirtildi.

 Yapılan açıklama şu şekilde:

 "Profesyonel futbolcu Henry Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray'ın üçüncü kez kadrosuna katacağı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla 56 maçta 18 gol attı, 8 asist yaptı. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'da 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT