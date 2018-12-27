Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması

"Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz takdir hakkını kullanacaktır"

Galatasaray Kulübü, teknik heyetin gelecek dönem için kısa ve uzun vadeli kadro planlaması yaptığını ve Ozan Kabak'ın geleceğinin ise oyuncunun kendisi ve menajerinin vereceği karara göre belirleneceğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, takımdan ayrılacak isimlerin belli olması durumunda kamuoyu ile paylaşılacağı dile getirilirken, "Teknik heyetimizin gelecek dönem için kısa ve uzun vadeli kadro planlaması için çalışmaları uzun zamandır devam etmektedir. Bu bağlamda hangi oyuncuların kalıp hangi oyuncuların gideceği, gelişmelere bağlıdır. Teknik kadronun planlaması uyarınca somut gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

"OZAN KABAK'IN VE MENAJERLERİNİN OYUNCUMUZUN KARİYERİNE NASIL VE NEREDE DEVAM EDECEĞİNİN KARARI SONRASI KULÜBÜMÜZ TAKDİR HAKKINI KULLANACAKTIR"

Ozan Kabak'ın geleceğine dair açıklama yapan sarı kırmızılı kulüp, açıklamada "Genç oyuncumuz Ozan Kabak'ın ise sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır. Şampiyonluk hedefinden ve Avrupa'da yürüyeceği yoldan taviz vermeksizin teknik heyetimiz ve yönetimimiz, ihtiyaç duyulan tüm mevkilerle ilgili çalışmalara başlamış olup resmi olarak kulübümüz yayın organları dışındaki haber ve yorumlara itibar edilmemesini rica ederiz" ifadelerine yer verdi.

DHA