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Galatasaray'dan şaşırtan karar! Malatyaspor maçını seyircili oynayacak

Spor Toto Süper Lig'in 42. haftasında bugün gerçekleşecek Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor maçından önce Galaatasaray camiasından gelen habere göre final niteliği taşıyan şampiyonluk maçında Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmasına karar verdi.

Galatasaray'dan şaşırtan karar! Malatyaspor maçını seyircili oynayacak

Galatasaray'dan bu akşam evinde ağırlayacağı Helenex Yeni Malatyaspor maçı öncesi herkesi şoke eden bir karar geldi. Sarı kırmızılı yönetim,  Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmasına karar verdiklerini belirterek ilgili cezayı ödemeye de hazır olduklarını belirtti.

Spor Arena'nın haberine göre, Spor Toto Süper Lig 42. hafta mücadelesinde sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray, final niteliği taşıyan şampiyonluk maçında taraftarlarından yoksun kalmayacak.

CEZAYI ÖDEMEYE HAZIR

Sarı kırmızılı yönetim, camiadan gelen talebin ardından ilgili cezayı ödemeyi göze alarak Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmasına karar verdi. Ayrıca taraftar gruplarından seyircilerin de müsabakaya alınacağı öğrenildi.

Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor müsabakasını yaklaşık 3-4 bin seyircinin tribünden takip etmesi bekleniyor.

(spor arena)

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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