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Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması

Galatasaray, Serdar Aziz'in rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Galatasaray'dan Serdar Aziz açıklaması

Galatasaray, Serdar Aziz'in rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır."

DHA

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