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  3. Galatasaray'dan TFF ve UEFA flaş başvuru! Aboubakar - Billong görüşmesi araştırılsın

Galatasaray'dan TFF ve UEFA flaş başvuru! Aboubakar - Billong görüşmesi araştırılsın

Galatasaray, Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynadığı mücadeleden önce Hataysporlu Billong ile Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın arasında geçen görüşmenin incelenmesi için TFF ve UEFA nezdinde harekete geçti.

Galatasaray'dan TFF ve UEFA flaş başvuru! Aboubakar - Billong görüşmesi araştırılsın

Süper Ligin 2020-2021 sezonun tamamlanmasının ardından bu kez oynanan maçlardan alınan sonuçlarla ilgili tartışmalar gündeme geldi. Özellikle Süper Ligin 39.haftasında oynanan Beşiktaş'ın,  Atakaş Hatayspor'u 7-0 yendiği maçın öncesi siyah beyazlı takımın Kamerunlu forvet oyuncusu Vincent Aboubakar ile  Hataysporlu Jean-Claude Billong arasında maçtan önce görüştüğü ortaya çıkmış ve bu durum tartışmalara neden olmuştu. 

Galatasaray'dan TFF ve UEFA flaş başvuru! Aboubakar - Billong görüşmesi araştırılsın

BİLLONG VE ABOUBAKAR MAÇ ÖNCESİ KONUŞTU

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın rakipleri arasında yer alan Galatasaray, Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılı kulüp, Beşiktaş’ın Atakaş Hatayspor’u 7-0 yendiği maçtan önce iki takımın Kamerunlu futbolcuları Vincent Aboubakar ve Jean-Claude Billong arasındaki görüşmelerin incelenmesi için TFF ve UEFA nezdinde resmen harekete geçti.

Galatasaray'dan TFF ve UEFA flaş başvuru! Aboubakar - Billong görüşmesi araştırılsın

MİLLİ TAKIM SÖZÜ VERDİ

Beşiktaşlı Aboubakar’ın Billong’a milli takım sözü verdiği ve sonrasında Hataysporlu oyuncunun kariyerinde ilk kez Kamerun Milli Takımı’na seçildiği iddiası, Galatasaray’ın başvuru gerekçelerinden biri oldu.

HATAYSPOR ONURSAL BAŞKANI YERDEN YERE VURMUŞTU

Bu maçın ardından Billong, takımdan gönderilmiş maç sonrası Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. 

Savaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Billong Beşiktaş maçından bir gün önce ayağına dövme yaptırdı. Dövme yapılan futbolcunun bacağı 1 hafta ağrıyor. Her topa sırtına döndü. Birçok pozisyon verdik, goller yedik. Böyle futbolcunun takımda kalmasını istemem. ‘Bu adamı gönderelim’ dedik. Bunun dışında varsa ekstra bir şey, bilmiyoruz.”

İLK YARIDA OYUNDAN ALINMIŞTI

Öte yandan maçta ilk 11’de sahaya çıkan Billong, ilk yarı sonunda skor 5-0 iken oyundan alınmıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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