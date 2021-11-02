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Galatasaray'dan TFF'ye seyirci kapasitesi başvurusu!

UEFA Avrupa Ligi grup maçında Lokomotiv Moskova'yı evinde ağırlayacak olan Galatasaray, TFF'ye seyirci kapasitesinin yüzde yüz oranında açılması için başvuruda bulundu.

Galatasaray'dan TFF'ye seyirci kapasitesi başvurusu!

Geçtiğimiz günlerde Süper Lig maçlarının 9 Kasım tarihinden itibaren yüzde yüz seyirci kapasitesiyle oynanacağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'na Galatasaray'dan bir başvuru geldi. 4 Kasım Perşembe günü UEFA  Avrupa Ligi E grubu dördüncü maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek olan sarı kırmızılılar, stadyumda tam kapasite taraftar alınması için TFF'ye başvurdu.

3 SAYFALIK BAŞVURU METNİ

Yüzde yüz oranındaki kapasite talebi için 3 sayfalık bir başvuru metni hazırlayan sarı kırmızılı ekip, bu metni TFF'ye iletti. TFF, Sağlık Kurulu'nun değerlendirmesine göre bu talebe karşılık verecek. Bu tarz maçlarda UEFA kararları kendisinin vermediğini, yerel yönetimlerin ülkesinin o anki durumuna göre kapasiteyi belirleyebileceğini ifade etmişti. 

Galatasaray'dan TFF'ye seyirci kapasitesi başvurusu!

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