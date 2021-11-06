Dev mücadelede kazanan Trabzonspor! Beşiktaş 1-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCUGalatasaray'dan UEFA'ya 'maç tekrarı' başvurusu!Kardiyoloji ne demek, TDK'ya göre Kardiyoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika: 6 Kasım 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Hamileyken koronavirüse yakalanarak ölümden dönen kadın "keşke aşı olsaydım"ATV canlı yayın Kardeşlerim dizisi 27. bölüm canlı izle | Kardeşlerim 27. bölüm full, tek parça izle YouTubeBakasetas sakatlandı mı? Bakasetas'a ne oldu, son durumu ne?Esenlerde korkunç ölüm! Başından vurulmuş halde evde bulundu!Harnup ne demek, TDK'ya göre Harnup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yerli otomobil TOGG'un yeni görüntüleri heyecan yarattı!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. GALATASARAY
  4. Galatasaray'dan UEFA'ya 'maç tekrarı' başvurusu!

Galatasaray'dan UEFA'ya 'maç tekrarı' başvurusu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Galatasaray, rakip oyuncuya iki sarı kart verilmesine rağmen kırmızı verilmediği nedeniyle, kural hatası olduğunu öne sürerek maç tekrarı istedi.

Galatasaray'dan UEFA'ya 'maç tekrarı' başvurusu!

UEFA Avrupa Ligi dördüncü grup maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve gruptaki liderliğini sürdürmüştü. Maçın ardından Rus ekibinin futbolcusu Dmitry Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart verilmesine rağmen kırmızı kart çıkarılmadığı ortaya çıkınca 'kural ihlali' tartışmaları başlamıştı. O konuyla ilgili sarı kırmızılı ekipten hamle geldi.

HÜKMEN GALİBİYET VE MAÇ TEKRARI TALEBİ

Galatasaray tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuru yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan UEFA'ya 'maç tekrarı' başvurusu!

NELER OLMUŞTU?

Dmitry Zhivoglyadov isimli futbolcu maçtaki ilk sarı kartını Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonucu 90+1'de gördü.

Ardından bir pozisyon sonrası futbolcular arsında çıkan tartışma nedeniyle Galatasaray'dan Diagne, Lokomotiv Moskova'dan ise 6 numaralı Dmitry Borinov ve 2 numaralı Dmitry Zhivoglyadov sarı kart gördü. Gördüğü kart sonrasında Zhivoglyadov şaşkın şaşkın etrafına baktı, ardından görev bölgesine geri döndü. Maç kısa bir süre sonra tamamlandı.

Galatasaray'dan UEFA'ya 'maç tekrarı' başvurusu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT