Galatasaray'dan UEFA'ya 'maç tekrarı' başvurusu!

UEFA Avrupa Ligi dördüncü grup maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşan sarı kırmızılı ekip, rakibiyle 1-1 berabere kalmış ve gruptaki liderliğini sürdürmüştü. Maçın ardından Rus ekibinin futbolcusu Dmitry Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart verilmesine rağmen kırmızı kart çıkarılmadığı ortaya çıkınca 'kural ihlali' tartışmaları başlamıştı. O konuyla ilgili sarı kırmızılı ekipten hamle geldi.

HÜKMEN GALİBİYET VE MAÇ TEKRARI TALEBİ

Galatasaray tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuru yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

NELER OLMUŞTU?

Dmitry Zhivoglyadov isimli futbolcu maçtaki ilk sarı kartını Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonucu 90+1'de gördü.

Ardından bir pozisyon sonrası futbolcular arsında çıkan tartışma nedeniyle Galatasaray'dan Diagne, Lokomotiv Moskova'dan ise 6 numaralı Dmitry Borinov ve 2 numaralı Dmitry Zhivoglyadov sarı kart gördü. Gördüğü kart sonrasında Zhivoglyadov şaşkın şaşkın etrafına baktı, ardından görev bölgesine geri döndü. Maç kısa bir süre sonra tamamlandı.