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  3. Galatasaray'dan yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itiraz!

Galatasaray'dan yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itiraz!

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırlamasına ilişkin kararın iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Galatasaray'dan yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itiraz!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırlamasına ilişkin kararın iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulduğu belirtildi.

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şukilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'dan yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itiraz!

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan paylaşım:

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