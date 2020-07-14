Galatasaray'dan yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itiraz!
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırlamasına ilişkin kararın iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı sınırlamasına ilişkin kararın iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulduğu belirtildi.
Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şukilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu’nun 8 Temmuz 2020 tarihli yabancı sınırlamasıyla ilgili kararının iptali için, kulübümüz tarafından TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı’na itirazda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan paylaşım:
Yabancı sınırlamasının iptali hakkında pic.twitter.com/rrXKzxjfxN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 14, 2020
HABERE YORUM KAT