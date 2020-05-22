Galatasaray'dan Yeni Malatyaspor için geçmiş olsun mesajı

Yeni Malatyaspor'da bir futbolcu ve kulüp çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası Galatasaray Yeni Malatyaspor için geçmiş olsun mesajı yayınladı.Yeni Malatyaspor'da ikinci kez koronavirüs testi yapıldı ve bir futbolcu ve kulüp çalışanında koronavirüs tespit edildi.

Galatasaray Kulübü Yeni Malatyaspor için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Korona virüs testleri pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu ve kulüp personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz"