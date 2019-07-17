Galatasaray'dan yeni transfer! Yıldız isimi KAP'a bildirdi
Sarı-Kırmızılı takım, Fildişi Sahilli oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te parlayan Fildişili orta saha oyuncusu, Fulham'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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