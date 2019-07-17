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  3. Galatasaray'dan yeni transfer! Yıldız isimi KAP'a bildirdi

Galatasaray'dan yeni transfer! Yıldız isimi KAP'a bildirdi

Sarı-Kırmızılı takım, Fildişi Sahilli oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan yeni transfer! Yıldız isimi KAP'a bildirdi

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te parlayan Fildişili orta saha oyuncusu, Fulham'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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